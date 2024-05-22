Emine Erdoğan'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı: "Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum"







"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı sofrada, büyükelçiler ve eşleri ile Türk Mutfağı'ndan temsilcilerle buluştuklarını belirten Erdoğan, Anadolu mutfağının, her lokmada bir tarih, her sofrada bir kültür yaşatan bir miras, bir yaşam biçimi olduğuna dikkati çekti.