Emine Erdoğan'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı: "Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk Mutfağı Haftası boyunca yurt dışındaki temsilciliklerimizde, Ege mutfağı temasıyla düzenlenecek etkinlikler vesilesiyle şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı sofrada, büyükelçiler ve eşleri ile Türk Mutfağı'ndan temsilcilerle buluştuklarını belirten Erdoğan, Anadolu mutfağının, her lokmada bir tarih, her sofrada bir kültür yaşatan bir miras, bir yaşam biçimi olduğuna dikkati çekti.
Bugün, atalardan yadigar kalan mutfak hazinesini, coğrafi işaretli olarak tescillenen ürünler ve kimliği oluşturan hikayeleriyle birlikte paylaştıklarını hatırlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Olgunlaşma Enstitülerimizin katkılarıyla hazırlanan her bir bölgemize ait Türk mutfak ve sofra kültürünü yansıtan sergimizi ziyaret ettik. Türk Mutfağı'nın geleneksel, atıksız, sağlıklı ve asırlık reçetelerini yakından tanıdık. Birbirinden eşsiz ürünlerimizden uluslararası yeni markalar doğmasını yürekten diliyor, yerel ürünlere sahip çıkmayı amaçlayan projelerin artmasını temenni ediyorum. Türk Mutfağı Haftası boyunca yurt dışındaki temsilciliklerimizde, Ege mutfağı temasıyla düzenlenecek etkinlikler vesilesiyle şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum. Türk kültürünün parıldayan cevheri olan mutfağımızı tanıtmak ve değerlerini muhafaza etmek için emek veren herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."
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