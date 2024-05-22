Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı: Bağımsız Filistin devletini tanıyın

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Yurt dışından programa teşrif eden misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bizleri iyiliğin, cihanşümul şemsiyesi altında böylesine kıymetli bir programda buluşturan Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Diyanet Vakfının, 49 yıldır Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye, dostluk, dayanışma ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Üstat Necip Fazıl'ın, 'Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın.' ruhuna uygun şekilde karşılık beklemeden koşan koşturan, ter döken vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt içindeki özellikle de 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' düsturunu kendisine rehber edinen Türkiye Diyanet Vakfı, görüyoruz ki görkemli bir çınar gibi günden güne serpiliyor, büyüyor, tüm dünyaya dal budak salıyor."