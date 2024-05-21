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Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Toplam 3 noktada ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Hain terör örgütü PKK'nın finans kaynağına Diyarbakır'da darbe vuruldu. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

İMHA EDİLDİ

Operasyonda, 3 noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.

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