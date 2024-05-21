Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Hain terör örgütü PKK'nın finans kaynağına Diyarbakır'da darbe vuruldu. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.