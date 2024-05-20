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Yunanistan’ın geri ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Yunanistan’ın geri ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen ile birlikte 5 çocuk kurtarıldı.

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