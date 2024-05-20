20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İran İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
İran İstanbul Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarışa indirildi. Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze töreninin yarın Tebriz'de gerçekleştirileceği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör