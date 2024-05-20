20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör