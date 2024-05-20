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Milyonların gözü Akıncı İHA'daydı: Reisi'nin helikopterini aramak için havalandı 2.8 milyon kişi izledi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Milyonların gözü Akıncı İHA’daydı: Reisi’nin helikopterini aramak için havalandı 2.8 milyon kişi izledi

Düm İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış töreni sonrası ülkeye dönüş yolunda meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada helikopteri arama çalışmaları sürerken enkazın bulunduğu bölgeyi tespit eden Akıncı İHA'nın yaptığı uçuş milyonlar tarafından anlık olarak takip edildi.  Takip sistemi flightradar24 sitesinden 2,8 milyon kişi Akıncı İHA'nın uçuşa dair yapılan paylaşımda 'Dün gecenin en çok izlenen uçuşu' ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasında enkazın bulunduğu bölgeyi tespit eden Akıncı İHA'nin yaptığı uçuşu, takip sistemi flightradar24 sitesinden 2,8 milyon kişi izledi.

İRAN TALEP ETTİ, AKINCI İHA HAVALANDI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

AKINCI İHA ISI KAYNAĞINI TESPİT ETTİ

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarına bildirilmişti.

'GECENİN EN ÇOK İZLENEN UÇUŞU'

Akıncı İHA'nın dün gece yaptığı o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten saniye saniye takip edildi. Uçuş takip sistemi flightradar24 dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sı dün gecenin en çok izlenen uçuşu oldu. Yaklaşık 2,8 milyon kullanıcı İHA'yı takip etti" paylaşımında bulunuldu.

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