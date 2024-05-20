Milyonların gözü Akıncı İHA’daydı: Reisi’nin helikopterini aramak için havalandı 2.8 milyon kişi izledi

'GECENİN EN ÇOK İZLENEN UÇUŞU'

Akıncı İHA'nın dün gece yaptığı o uçuş, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi flightradar24'ten saniye saniye takip edildi. Uçuş takip sistemi flightradar24 dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da düşen helikopteri arayan Türk İHA'sı dün gecenin en çok izlenen uçuşu oldu. Yaklaşık 2,8 milyon kullanıcı İHA'yı takip etti" paylaşımında bulunuldu.