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Bakan Tunç Netanyahu'nun tutuklama talebini değerlendirdi: Gecikmiş ancak olumlu bir karar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Bakan Tunç Netanyahu’nun tutuklama talebini değerlendirdi: Gecikmiş ancak olumlu bir karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunmasına ilişkin "Gecikmiş ancak olumlu bir karardır" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından, Netanyahu için yapılan "yakalama kararı başvurusu"na ilişkin açıklamada bulundu.

'GECİKMİŞ BİR KARAR'

Tunç açıklamasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı başvurusunda bulunması, gecikmiş ancak olumlu bir karardır" ifadelerine yer verdi.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Tunç, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığını belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır. Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, işlediği insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olmayı sürdüreceğiz.

1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi ve Filistinli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için çaba göstermekten geri durmayacağız."

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