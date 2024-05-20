Bakan Tunç Netanyahu’nun tutuklama talebini değerlendirdi: Gecikmiş ancak olumlu bir karar

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Tunç, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah bölgesinde yaptığı saldırılarla uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, en temel insan hakları olan yaşam hakkını, mülkiyet hakkını, güvenlik hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü yok saydığını belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Masum insanları hedef alan İsrailli yetkililer, en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır ve hesap vermeleri sağlanmalıdır. Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, işlediği insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olmayı sürdüreceğiz.