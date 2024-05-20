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Başkan Erdoğan'dan "Denizkurdu Tatbikatı" mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan Denizkurdu Tatbikatı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-18 Mayıs tarihleri arasında icra edilen Denizkurdu 2 Tatbikatı'na ilişkin "Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada vatanımızın güvenliğinin teminatı olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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