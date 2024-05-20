27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir’i gezdi

"ANADOLU BİR AÇIK HAVA MÜZESİ"

Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, "Misafirlerimizi ilimizde ağırlıyor olmaktan ve kendilerini burada görmekten çok mutluyuz. Türkiye'ye, 'Anadolu' diye de hitap ederiz. 'Anadolu toprakları' olarak söyleriz. Anadolu, bir açık hava müzesi. Kırşehir'de, yine Anadolu'nun tarih ve yine kültürel açısından çok zengin illerinden bir tanesi. Kırşehir'den çok mutlu ayrılacağınıza eminim. Kırşehir ziyaretinizden dolayı teşekkür eder, büyükelçilerimize selamlarımızı iletiriz" dedi.