Hırsızlık şüphelisi, çatıdaki asansör dairesinde yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir iş yerine açık unutulan pencereden girip kasadaki 7 bin lirayı çalan Ünsan Karakülah (39), 18 gün sonra hırsızlık için girdiği başka bir binanın çatısındaki asansör dairesinde yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 1 Mayıs akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezindeki iş yerine açık unutulan pencereden giren Ünsal Karakülah, kasada bulunan 7 bin lirayı çalıp, kaçtı. Sabah işe geldiklerinde durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ünsal Karakülah olduğunu belirledi. Polisin yakalama çalışması başlattığı Karakülah'ın dün akşam hırsızlık için başka bir binaya girdiği ihbarı alındı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, binanın çatısındaki asansör dairesine saklanan Ünsal Karakülah'ı yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünsal Karakülah, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Öte yandan, Karakülah'ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
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