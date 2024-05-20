Hırsızlık şüphelisi, çatıdaki asansör dairesinde yakalandı

Olay, 1 Mayıs akşam saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezindeki iş yerine açık unutulan pencereden giren Ünsal Karakülah, kasada bulunan 7 bin lirayı çalıp, kaçtı. Sabah işe geldiklerinde durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.