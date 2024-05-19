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Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Emine Erdoğan’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yayımladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir." ifadelerini kullandı.

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