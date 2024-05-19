Meteoroloji uyardı toz taşınımı zor anlar yaşattı: Edirne'de araçlar çamura bulandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan toz taşınımı havada gçörüş mesafesini düşürdü. Yağışların da etkili olduğu Keşan ilçesinde araçların üzeri çamurla kaplandı. Sürücüler ise çareyi oto yıkamacılara gitmekte buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, Keşan'da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, puslu hava hakim oldu.
HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN MADDE ARTTI
İlçede hava kalitesi düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede 53'e yükselerek 'orta' değerlere çıktı.
SÜRÜCÜLER YIKAMACILARA AKIN ETTİ
Toz taşınımın etkili olduğu ilçede, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazıları araçlarını oto yıkamacılara götürdü.
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