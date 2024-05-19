Meteoroloji uyardı toz taşınımı zor anlar yaşattı: Edirne’de araçlar çamura bulandı

SÜRÜCÜLER YIKAMACILARA AKIN ETTİ

Toz taşınımın etkili olduğu ilçede, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazıları araçlarını oto yıkamacılara götürdü.