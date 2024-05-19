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Bakan Tekin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Bakan Tekin’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatan üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden "manda ve himaye" savunucularının o günlerde olduğu gibi bugün de var olabileceğine işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife, bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek." ifadesini kullandı.

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