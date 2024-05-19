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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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