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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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İstanbul Boğazı’nda yat yarışları nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı.

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