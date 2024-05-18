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Memleket Partisi genel merkez binasını kapattı

Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Memleket Partisi genel merkez binasını kapattı

Memleket Partisi’nin genel merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısı kilitlendi. Parti binasının Etimesgut ilçesinde daha küçük bir binaya taşınacağı ileri sürüldü.

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