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Başkan Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan Müzeler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikleri günden bugüne 169 müzeyi tamamen yenilediklerini, 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtıklarını, 23 müzeyi yeni inşa edilen binalarda milletin hizmetine sunduklarını ifade etti.

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