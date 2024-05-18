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Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Elazığ merkezli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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