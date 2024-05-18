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Başörtülü hakime reddi hakim talebinden bulunan avukatlara Adalet Bakanı Tunç'tan tepki geldi: Eski Türkiye kafası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Başörtülü hakime reddi hakim talebinden bulunan avukatlara Adalet Bakanı Tunç’tan tepki geldi: Eski Türkiye kafası...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yaşananları eski Türkiye kafası olarak nitelendiren Tunç, "Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." dedi.

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