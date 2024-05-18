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Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı! Bakan Yılmaz Tunç duyurdu...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı! Bakan Yılmaz Tunç duyurdu...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açık görüş imkanı verileceğini duyurdu. İşte detaylar...

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