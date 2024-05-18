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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı! MSB'den açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı! MSB’den açıklama geldi...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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