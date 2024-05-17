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Bayraktar TB2 SİHA'ların Polonya'ya teslimatı tamamlandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Bayraktar TB2 SİHA’ların Polonya’ya teslimatı tamamlandı

BAYKAR tarafından geliştirilen 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), törenle Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Böylece Polonya'ya teslimat tamamlandı.

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