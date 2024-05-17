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Papa Francis gelecek yıl Türkiye’yi ziyaret edecek!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2024
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Papa Francis gelecek yıl Türkiye’yi ziyaret edecek!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıklandı.

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