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Dışişleri Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Dışişleri Bakanlığı’na atamalar Resmi Gazete’de!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atamalar yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla birlikte Dışişleri Bakanlığına atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre; Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

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