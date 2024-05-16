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Türk Devletleri Teşkilatı ekonomisini ve yatırım fırsatlarını İspanyol iş insanlarına tanıttı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Türk Devletleri Teşkilatı ekonomisini ve yatırım fırsatlarını İspanyol iş insanlarına tanıttı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, İspanya ile Türk dünyası arasında bir köprü kurduklarını söyledi.

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