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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu: "100 yıl sonra yine Paris Olimpiyatları'ndayız"

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu: 100 yıl sonra yine Paris Olimpiyatları’ndayız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bu yıl Paris Olimpiyatları var. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde cumhuriyeti kurduktan sonra katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatları’ydı. 100 yıl sonra yine orada olacağız, 100’ün üzerinde sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz ve madalyalar kazanacağız. Böylece bu milleti sevindireceğiz” dedi.

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