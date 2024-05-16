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4 ilde yürüyüşler ve protesto eylemleri yasaklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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4 ilde yürüyüşler ve protesto eylemleri yasaklandı

Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

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