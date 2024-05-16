Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde terör operasyonu: 239 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) "Siyasi Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.