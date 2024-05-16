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Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde terör operasyonu: 239 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 ilde terör operasyonu: 239 şüpheli yakalandı

22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2️2 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-39" operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı!Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) "Siyasi Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:️ 2adet ruhsatsız tabanca, 3️ adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2️ adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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