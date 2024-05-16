Son dakika: Kripto düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
Son dakika haberleri...Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu teklif ile kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak ve işlemler yasal zemine oturtulmuş olacak. Düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.
19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Teklifin 19 maddeden oluştuğunu bildiren Güler, kripto varlıklar alanında dünyadaki uygulamaları incelediklerini belirtti.
Teklifin, Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapanların risklerinin azaltılması amacıyla hazırlandığını dile getiren Güler, teklifte, kripto varlık ekosisteminde yer alan "cüzdan", "kripto varlık", "kripto varlık hizmet sağlayıcı", "kripto varlık saklama hizmeti", "platform" gibi kavramların tanımlarının yapıldığını aktardı.
SPK DENETİMİNDE İŞLEM YAPILMASI AMAÇLANIYOR
Abdullah Güler, "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmeleri için SPK'dan izin almaları zorunlu hale getirilmektedir. Böylece hizmet sağlayıcılarda işlem yapan kullanıcıların SPK denetiminde güvenli bir şekilde işlem yapmaları amaçlanmaktadır." dedi.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da sistemlerini güvenli kılmakla yükümlü olduğunu dile getiren Güler, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere teklifte yer verildiğini belirtti.
Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
-Tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımı yer almaktadır.
SPK'DAN İZİN GEREKLİ
-Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.
-Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.
-Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.
-Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.
USUL VE ESASLARI SPK BELİRLEYECEK
-Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.
-İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.
-İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.
5 YILA KADARA HAPİS CEZASI
-İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.
-Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.
-Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.
-Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.
KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de parti olarak dijital teknolojilerdeki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Yaygınlaşan kripto varlıklara ilişkin risk faktörlerinin bulunduğunu vurgulayan İleri, teklifin hazırlık sürecinde kapsayıcı bir çalışmanın yapıldığını bildirdi.
Ömer İleri, vatandaşları risklere karşı koruyabilmeyi ve blokzincir teknolojilerinde Türkiye'yi öncü hale getirmeyi amaçladıklarına işaret etti. İleri, şöyle konuştu:
"Düzenleme, temel olarak kripto varlıklara yasal bir tanım getirmekte ve bu şekilde sektöre yasal bir zemin sağlamaktadır. Platformlara, faaliyete geçmeleri noktasında organizasyonel yapıları, sermayeleri, bilgi işlem altyapıları noktalarında şartlar ve yükümlükler getirmekte; işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine ilişkin yazılı sistem prosedürü oluşturmalarını zorunlu kılmaktadır."
Ömer İleri, teklifle platformlara kripto varlık transferlerine ilişkin güvenli kayıt tutma yükümlülüğü getirileceğini bildirdi.
Teklifin, hukuka aykırı faaliyetlerde, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı, zimmet, piyasa bozucu eylemlerde uygulanacak yaptırımları ve cezaları belirlediğini anlatan İleri, düzenlemenin alanında öncü olduğunu sözlerine ekledi.
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