İçişleri Bakanı Yerlikaya Filistin’in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü! "Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır"





Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettikleri gibi, 'Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.' Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir."