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İçişleri Bakanı Yerlikaya Filistin’in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü! "Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır"

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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İçişleri Bakanı Yerlikaya Filistin’in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüştü! Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindekilerle bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade ettikleri gibi, ’Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.’ Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindekilerle bir araya geldi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Filistin'in kıymetli Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile bir araya geldik. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.



7 Ekim'den bu yana zalimlikte sınır tanımayan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettikleri gibi, 'Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.' Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir."

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