Başkan Erdoğan imzaladı! Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi genelgesi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişten günümüze insanın var olma sürecinin kadim dayanağı olan aile, kültürel ve tarihsel kimliğin kuşaklar arasında aktarılmasını sağlayan bir köprü olarak geleceğimizin en kıymetli hazinesidir. Aile kurumunun günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunların çeşitlenmesi nedeniyle ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik bütüncül ve sistematik önlemlerin alınması elzemdir. Bu itibarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlanmıştır. Mezkûr Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

Söz konusu Vizyon Belgesi ve Eylem Planının etkin olarak uygulanması ve izlenmesini teminen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu (Kurul) teşkil ettirilmiştir. Kurul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Türkiye Belediyeler Birliğinin karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerinden oluşturulmuştur.

Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul, aileye yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin ve uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecektir. Kurul çalışmalarına konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesindeki kadın ve/veya aile çalışma merkezleri, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir. Vizyon Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasını ve izlenmesini teminen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı hazırlanacaktır. Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile Yıllık Faaliyet Planlarının belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için uygulama sürecinde, sorumlu ve ilgili kurumlarca plan ve programların yanı sıra bütçe tekliflerinde de sorumlu veya ilgili bulundukları faaliyetlerine yer verilecektir.

Mezkûr Vizyon Belgesi ve Eylem Planının yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla tüm illerde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Il Koordinasyon Kurulu" oluşturulacaktır. Bu kapsamda valiliklerin himayesinde, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda paydaşların katkılarıyla "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacaktır.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmėsi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028), Yıllık Faaliyet Planları ile Kurul çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim."