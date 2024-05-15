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Mülakat kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Mülakat kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni açıklama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada mülakatın kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Mülakatın kaldırılması gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

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