15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıl sonu hedefe ulaşmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon mesajı: Yıl sonu hedefe ulaşmakta kararlıyız

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten enflasyon mesajı: Yıl sonu hedefe ulaşmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan ile sınırlı olacağını öngördüklerini belirterek, "Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA