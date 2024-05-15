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Bakan Yardımcısı Yılmaz 'dünyada bizim gibi başka ülke yok' diyerek açıkladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Bakan Yardımcısı Yılmaz ’dünyada bizim gibi başka ülke yok’ diyerek açıkladı

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı olarak, ciddi bir veri hazinesinin üzerinde oturuyoruz. Dünyada bizim kadar sağlık verisini toplayan başka bir ülke yok” dedi.

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