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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM’de

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifiyle haksız ticari uygulamalarla daha etkin mücadele edileceğini belirterek, "Teklifle, idari para cezası tutarlarını artıracak ve idari yaptırımların kapsamını genişletmiş olacağız." dedi.

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