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Başkan Erdoğan'dan Aile Günü mesajı

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Başkan Erdoğan’dan Aile Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.

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