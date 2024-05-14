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Rekabet Kurumu'ndan baharat sahibi şirketlere ceza yağdı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Rekabet Kurumu’ndan baharat sahibi şirketlere ceza yağdı

Bağdat ve Deva markalı baharatların sahibi şirket, kendisinden ürün alıp satan marketlerin raf fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiğini kabul etti. Rekabet Kurumu ile uzlaşan şirkete, yaklaşık 2,8 milyon TL para cezası verildi.

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