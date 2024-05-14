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'Kamu bankalarında atamalar netleşti' iddiasına açıklama: Bakanlık yalanladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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’Kamu bankalarında atamalar netleşti’ iddiasına açıklama: Bakanlık yalanladı

Bir internet sitesinde yer alan kamu bankalarındaki atamaların netleştiği haberine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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