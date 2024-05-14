Yeni yol haritası belirlenecek! AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu
AK Parti, istişare ve değerlendirme toplantıları genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla kamp gerçekleştirecek.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Şahin, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini ifade ederek, "7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu'nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek" diye konuştu.
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