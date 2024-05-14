Başkan Erdoğan’dan Eczacılar Günü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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