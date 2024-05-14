Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın A Para'da duyurdu! Et fiyatlarını düşürecek proje yolda
Son dönemde kırmızı et fiyatlarında yaşanan fahişi fiyat artışları, cep yakmaya devam ediyor. Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programının konuğu oldu. Önemli açıklamalar yapan Aydın, et fiyatlarını düşürecek projeyi de duyurdu. Aydın, yaptığı açıklamada, " Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz. Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız." dedi.
Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, A Para'da "Ekonomi Masası" programında Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'e konuk oldu. Trakya'da hayata geçirilecek hayvancılık tesisi ile et fiyatlarına önemli bir düşük olmasını beklediğini belirten Aydın, tesisin 20 bin baş hayvan kapasiteli olduğunu vurguladı.
Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz. Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız. Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz.
Sperma ve embriyo işi yapacağız burada. Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alınıyor. Biz bunu burada üreteceğiz hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığın yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...
- Toplu para ödeyene muhteşem emeklilik jesti! 3549-4956-5577 gün primi birikene şahane fırsat
- İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli
- ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay
- Araba Camındaki Siyah Noktaların Gizli Anlamı: Dikkatli Olun!
- HAVA DURUMU | 9 il için alarm! Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı geldi
- Hamam böcekleri korkudan hemen ters dönecek! İşte evinizi koşarak terk ettirecek yöntem
- Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...
- 16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur'luya 14 15 16 17 18 Mayıs'ta ek ilave edilecek
- Doğduğunuz gün karakterinizi ele veriyor: 7 gün 7 kişilik! P.tesi günü doğanlar meğer...
- Sibel Can kızıyla birlikte çatır çatır eridi! 15 kiloyu silip 36 beden oldu: Tek fincanla...
- Kahve lekesini anında yok eden sihirli malzeme!