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Son dakika | Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu

Son dakika haberi... Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37’nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

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