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Son dakika | Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

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