FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter’e taciz soruşturması! ABD’li aktivist mesajları ifşa etti

FETÖ YALAKASI KANTER'E TACİZ SORUŞTURMASI

Kwon paylaşımlarında genç kadınları "avlayan" "çok tanınmış bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu)" olduğunu belirtmiş ve atılan mesajlara ilişkin detay vermiş ancak tacizcinin ismini yazmamıştı.

NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı. Enes Kanter'in ise herhangi bir paylaşımla ilişkisinin olmadığını ve yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek kendisini savunduğu kaydedildi.