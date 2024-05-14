FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e taciz soruşturması! ABD'li aktivist mesajları ifşa etti
ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü Enes Kanter'in sözde insan hakları savunuculuğu yaptığı bir toplantıda mağdur kadınlara mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Wilt, skandal olay sonrası terörist Kanter hakkında İnsan Hakları Vakfı tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Terörist Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen FETÖ'cü Enes Kanter'in ABD'deki skandalı ortaya çıktı. Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan söylemleriyle bilinen Kanter bu kez rezilliği ile konuşuluyor. Haley Byrd Wilt isimli aktivist yazar, Notus'ta yer alan yazısında, FETÖ'nün ön plana çıkan ismi Enes Kanter'in mağdur kadınlara mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu duyurdu.
ABD Merkezli NOTUS'ta aktivist Haley Byrd Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Wilt yazısında insan hakları dünyasında pek çok aktivist kadının tacize uğradığını ancak "davanın zarar görmemesi" adına suskun kalmak zorunda bırakıldığını iddia etti.
MAĞDUR KADINLARA MESAJLA TACİZ
Taciz skandalına karışan isimlerden birinin ise FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter olduğu yazıldı. Yazar Wilt'in aktardığına göre Kanter, mağdur kadınlara mesajla cinsel tacizde bulunuyordu. Wilt, üç ayrı kaynaktan Kanter hakkında İnsan Hakları Vakfı tarafından cinsel taciz nedeniyle soruşturma başlatıldığını yazdı. Yazıda Temmuz 2022'de, Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon paylaşımlarına gönderme yapıldı.
FETÖ YALAKASI KANTER'E TACİZ SORUŞTURMASI
Kwon paylaşımlarında genç kadınları "avlayan" "çok tanınmış bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu)" olduğunu belirtmiş ve atılan mesajlara ilişkin detay vermiş ancak tacizcinin ismini yazmamıştı.
NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı. Enes Kanter'in ise herhangi bir paylaşımla ilişkisinin olmadığını ve yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek kendisini savunduğu kaydedildi.
FETÖ'CÜ KANTER'İN TACİZİNİ İFŞA OLDU!
Hong Konglu aktivist Chung Ching'in 2022'de yaptığı taciz ifşasında ise yer alan ifadeler oldukça çarpıcı. İşte Ching'in taciz skandalını bir kez daha gün yüzüne çıkaran o paylaşımı:
"İnsan hakları topluluğunda #metoo hareketi yaşanabilir mi? Son örnek: Çok ünlü bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu) genç kadınları avlamak için konferanslarda dolaşıyor. Gece geç saatte kadın katılımcılara gönderilen mesajlar, "sarılmak" davetleri içeriyor. Farklı bir konferansta gönderilen bir mesajda ise açıkça üçlü bir ilişki teklif ediliyor.
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