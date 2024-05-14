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Son dakika | TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP'ye ziyaret! Gündem yeni anayasa

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan MHP’ye ziyaret! Gündem yeni anayasa

Son dakika haberi...TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler sürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş bugün TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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