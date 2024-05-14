Milletin devrimi 74 yaşında! Sandıklarda oy patlaması! Tek parti dönemi yıkıldı

Tek parti hâkimiyetinden çıkan Türkiye ilk kez 14 Mayıs 1950'de yapılan 9. dönem milletvekili seçimleriyle demokratik hayata geçiş yaptı. "Gizli oy, açık tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı seçimler, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilirken, 'Yeter! Söz Milletindir' sloganıyla seçimlere giren Demokrat Parti, oyların yüzde 55'ini alarak 416 milletvekiliyle TBMM'deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85'ini elde etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarına son veren seçimler ilk kez halkın arzusuna uyarak "sükûnetle" el değiştirdiği için "beyaz ihtilal" olarak da tarihe geçti.