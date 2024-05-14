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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'MAHZEN-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 15 şüpheli yakalandı.

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