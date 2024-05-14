MHP lideri Devlet Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alındığı olayla ilgili flaş sözler: Hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tepki gösteren Bahçeli, "Küresel vicdan Filistin'in yanındadır" dedi. BM'de ABD'nin Filistin tasarısını veto etme ihtimaline de değinen Bahçeli, "Daimi üye sayısı çoğaltılmalı, veto yetkisi sınırlandırılmalı." ifadelerini kullandı. Eurovision'da LGBT propagandası yapılmasına da sert sözlerle değinen Bahçeli, "Bu çağdaşlıksa batsın böyle anlayış." dedi. Bahçeli, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini de belirterek ÖTV ve KDV sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri son günlerde bazı emniyet müdürlerinin açığa alındığı olayla ilgili de konuşurken, "Hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Çevremizde huzur kuşağının oluşması, bütün ülkelerle dostane ilişkiler kurulması MHP'nin amacıdır. Bölgesel sorunları adil ve kalıcı çözümlere kavuşturmak dış politikamızın özünü teşkil etmektedir. Ancak karar alma mekanizmalarının baştan ayağa revize edilmesi, küresel istikrarın tesisi bakımından artık ertelenemez bir mecburiyettir. BM, her ne kadar dünya barışını sağlamak için kurulmuş olsa da zamanla bu tarihi pozisyonundan hızla uzaklaşmıştır. 80 ülke, BM'ye Filistin üyeliğinin Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi tasarısı sunmuşlardır. Oylamada 143 ülkenin kabul, 25 ülkenin çekimser, 9 ülkenin ret oyu ile tasarı onaylanmıştır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur. İsrail temsilcisinin çıldırmış gibi BM şartının bir kopyasını imha etmesi siyonist vandallığa uygun düşen bir seviyesizliktir. Netanyahu yönetimi terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı tercih etmelidir. ABD'nin Filistin üyeliğini bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. Uluslararası toplum İsrail saldırılarını durdurmak, kalıcı barışı temin etmek için mutlaka somut adımlar atmalıdır.
"GAZZE DEMEK GAZİANTEP DEMEKTİR"
Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse buradan bir cephe açıp Türkiye'yi suçlamaya meyletmesin. Diyorum ki, İsrail-Filistin arasında bir an evvele ateşkes rejimi olmalı. İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiften bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nden başka seçenek yoktur.
BAHÇELİ'DEN EUROVISION TEPKİSİ
Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.
MEB'İN HAZIRLADIĞI YENİ MÜFREDAT
MEB'in yeni maarif modelini samimiyetle destekliyoruz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın.
"ÇİFTÇİLERİMİZİN DERDİ DERDİMİZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR"
Dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağıştan zarar görmüştür. Çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek adanmış yürekler demektir. Çiftçilerimize ne versek, ne yapsak azdır. Girdi fiyatları sorunlarının büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir. Çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir.
EMNİYET MÜDÜRLERİNİN AÇIĞA ALINMASI
Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.
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