MHP lideri Devlet Bahçeli’den emniyet müdürlerinin açığa alındığı olayla ilgili flaş sözler: Hedef Cumhur İttifakı ve Türkiye

"GAZZE DEMEK GAZİANTEP DEMEKTİR"

Gazze'yi savunmak demek mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse buradan bir cephe açıp Türkiye'yi suçlamaya meyletmesin. Diyorum ki, İsrail-Filistin arasında bir an evvele ateşkes rejimi olmalı. İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiften bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nden başka seçenek yoktur.

BAHÇELİ'DEN EUROVISION TEPKİSİ

Türkiye Yüzyılı hedefleri hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz, memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların, sapkın eğilimlerin pençesindedir. 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.

MEB'İN HAZIRLADIĞI YENİ MÜFREDAT

MEB'in yeni maarif modelini samimiyetle destekliyoruz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın.