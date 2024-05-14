Son dakika | Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi dünya medyasında

Euronews 'Liderler Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini çözmek için bir araya geldi' başlıklı haberinde 'Yunanistan ve Türkiye liderleri, onlarca yıllık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çabalarının altını çizmeyi amaçlayan görüşmeler için Pazartesi günü bir araya geldi, ancak aynı zamanda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı' dedi.

Katar merkezli Al Jazeera Ankara'daki zirveyi 'Türk lider Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü, ilişkilerde 'çözülemeyen bir sorun' görmüyor' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Voice of America'nın manşeti 'Bölgesel rakipler ilişkileri iyileştirmeye çalışırken Yunanistan başbakanı Türkiye'de' oldu.

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ilişkilerdeki olumlu ivmenin sürdürüldüğünü vurguladı' başlıklı haberinde 'Türkiye cumhurbaşkanı, iki tarafın Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki sorunları ele alarak yapıcı bir diyalog yürüttüğünü ve ikili ticaret hacminin 10 milyar ABD doları olarak hedeflenmesi konusunda mutabakata vardığını söyledi' ifadesine yer verdi.